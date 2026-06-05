دراسة: الخلايا التائية المعدلة وراثياً تفتح آفاقاً جديدة لزراعة الكلى ‏

واشنطن-سانا‏

وجد باحثون أن العلاج بالخلايا التائية المعدلة وراثياً، الذي طور في الأصل ‏لعلاج سرطانات الدم، يمكن أيضا أن يجعل زراعة الكلى ممكنة للمرضى ‏الذين لا يعتبرون عادة مؤهلين لها، ما قد يكون إنجازاً يفتح باباً جديداً لمن ‏لديهم خيارات محدودة.‏

ويتضمن العلاج بالخلايا التائية المعدلة وراثياً في حالة مرضى السرطان، ‏إزالة خلايا مناعية للمريض وتعديلها في المختبر، لتعليمها مطاردة الخلايا ‏السرطانية وتدميرها، ثم إعادة حقنها في المريض.‏

وعند تطبيق النهج ذاته على مرضى شديدي الحساسية بحاجة إلى زراعة ‏كلى، اثنان في مستشفى بالولايات المتحدة وثالث في ألمانيا، نجح فريقان من ‏الباحثين في تعديل خلاياهم المناعية لتقليل إنتاج الأجسام المضادة، ثم ‏إعادتها إلى أجسادهم “لإعادة ضبط” جهازهم المناعي.‏

وشهد المرضى الثلاثة انخفاضاً كبيراً في الأجسام المناعية المضادة الضارة ‏التي تهاجم عادة كلى المتبرعين.‏

ونقلت وكالة رويترز عن الفريقين البحثيين في دورية نيو إنجلاند جورنال ‏أوف ميديسين قولهما: إنه نتيجة لذلك، نجحت زراعة كلى جديدة للمرضى ‏الثلاثة.‏

وقال الدكتور علي ناجي من جامعة بنسلفانيا، الذي قاد رعاية المريضين في ‏الولايات المتحدة، في بيان: “هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها أن الخلايا ‏التائية المعدلة وراثياً يمكن استخدامها ليس فقط لعلاج السرطان، ولكن أيضا ‏لمساعدة المرضى الذين لم تكن لديهم في السابق فرصة لتلقي كلى متوافقة ‏من متبرع”.‏

وأوضح، “بالنسبة للمرضى الذين قضوا سنوات على قائمة انتظار زراعة ‏الكلى، قد يكون هذا النهج ثورياً”.‏

ويعاني بعض المصابين بالفشل الكلوي من “فرط التحسس”، ما يعني أن ‏جهازهم المناعي كون أجساماً مضادة للأنسجة الغريبة، مثلاً نتيجة عمليات ‏نقل دم سابقة أو الحمل أو عمليات زراعة الأعضاء، ما يزيد احتمال رفض ‏أجسامهم لمعظم الكلى المتبرع بها.‏

وبالنسبة للمرضى شديدي الحساسية، قد يكون العثور على كلية مناسبة أمراً ‏بالغ الصعوبة أو حتى مستحيلاً.‏