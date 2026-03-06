اتفاق بين ميتا ونيوز كورب لتزويد نماذج الذكاء الاصطناعي بالمحتوى الإخباري

واشنطن-سانا

أبرمت شركة ميتا اتفاقية تعاون مع مجموعة نيوز كورب الإعلامية، تتيح لها استخدام محتوى إخباري موثوق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتحسين دقة مخرجاتها.

وبحسب موقع MediaPost المتخصص في أخبار الإعلام الرقمي والتسويق والتكنولوجيا، تبلغ قيمة الاتفاقية نحو 50 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات، وتهدف إلى تزويد نماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات صحفية موثوقة تسهم في تقليل الأخطاء أو ما يعرف بـ«الهلوسة الرقمية» في المحتوى الذي تنتجه هذه النماذج.

ويتيح الاتفاق لشركة ميتا الوصول إلى أرشيف واسع من المواد الصحفية التي تنتجها مؤسسات نيوز كورب، ما يساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي على فهم السياقات الإخبارية واللغوية بدقة أكبر مقارنة بالاعتماد على البيانات العامة المتاحة على الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه النقاشات القانونية حول استخدام المحتوى الإعلامي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في إطار توجه متنامٍ نحو عقد شراكات بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية لضمان استخدام المحتوى بصورة قانونية ومنظمة.

