العراق يوافق على تخويل توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء خط أنابيب نفطي عبر المتوسط

بغداد-سانا

وافق مجلس الوزراء العراقي على تخويل الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ناصر صلاحية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة السورية، لإنشاء خط أنابيب يربط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط، في إطار توجه الحكومة لتنويع مسارات ومنافذ تصدير النفط الخام.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” أن القرار اتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي مساء يوم أمس السبت، ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى تطوير قطاع النفط والغاز وتعزيز الاستثمارات فيه.

ويأتي القرار بعد توقيع سوريا في وقت سابق مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية لتأهيل وإحياء خط نقل النفط الخام (كركوك–بانياس)، وذلك خلال اجتماعات عُقدت في الثامن عشر من الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة استراتيجية لإعادة تفعيل أحد أهم مشاريع الربط النفطي في المنطقة وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

وفي السياق ذاته، خول المجلس وزير النفط باسم محمد خضير توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف يضم شركات «كونوكو فيليبس» و«تي آي كابيتال» و«نوفاتير»، للشروع في مناقشات لتقييم إمكانات الاستكشاف والتطوير في حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار غربي العراق والمناطق المحيطة به.

وتندرج هذه القرارات ضمن توجه الحكومة العراقية لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، واستثمار الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية في مناطق مختلفة من البلاد، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتنويع منافذ تصدير النفط والغاز.

وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أعلن في وقت سابق أن العراق وقع سبعة عقود كبرى لاستثمار النفط والغاز مع شركات أمريكية، تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، من بينها شيفرون وهاليبرتون وكي بي آر وشلمبرجير، وذلك في إطار خطط توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة.