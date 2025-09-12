صالون سوريا يناقش دور المرأة في بناء المرحلة الانتقالية وسط حضور فكري متنوع

دمشق-سانا

ناقش صالون سوريا للفكر والثقافة في جلسته الأولى اليوم، دور المرأة السورية في المرحلة الانتقالية، وذلك في صالة القناطر بفندق آرت هاوس بدمشق، وسط حضور حشد من المثقفين من الجنسين، في خطوة تهدف إلى إحياء الصالونات الفكرية النسائية في المشهد الثقافي السوري.

إحياء الصالونات النسائية

الناشطة في المجتمع المدني ومديرة فريق أزهر التطوعي مي زاد عارف أوضحت لمراسلة سانا أن الهدف من إقامة الصالون هو توفير مساحة آمنة للنساء للتعبير والمشاركة الفعالة، وطرح القضايا المتعلقة بالمرأة، عبر مشروع فكري يستعيد تقاليد ثقافية نسائية سورية تعود إلى مطلع القرن العشرين، مثل صالونات نازك العابد وماري العجمي.

المرأة في سوريا الجديدة

وأضافت عارف: إن الجلسة ناقشت دور المرأة في المرحلة الانتقالية، والمساحة التي ستكتسبها، مؤكدة أهمية وجودها إلى جانب الرجل لمعالجة القضايا المجتمعية وبناء جسور التعاون والمحبة بين السوريين بمختلف أطيافهم.

تمكين المرأة بعد سنوات من الغياب

رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بصمات، السيدة مجد شربجي، شددت على أن الجلسة تنطلق من إيمان كامل بدور المرأة السورية، مشيرة إلى أن إقامة الصالون بعد أربعة عشر عاماً من المعاناة يمثل بداية فعلية لسلسلة لقاءات تناقش قضايا المرأة ومشكلاتها، مؤكدة أن بناء الوطن لا يكتمل إلا بتبوّؤ المرأة دورها الكامل.

الكاتبة والصحفية سعاد جروس اعتبرت أن إقامة الصالون تأتي ضمن حالة التفاعل المجتمعي بعد سقوط النظام البائد، ويشكل جزءاً من عملية البناء، مشيرة إلى أن المرأة السورية حملت أثقال الحرب، وأدت دور الرجل في غيابه، وهي اليوم مطالبة باستكمال هذا الدور لأنها صانعة للسلام.

وركزت مداخلات الحضور على أهمية تفعيل دور المرأة سياسياً، من خلال سن قوانين تضمن حضورها في ساحة صنع القرار، وزيادة نسبة تمثيلها في مجلس الشعب، بينما رأى البعض أن الدور التربوي للمرأة هو الأساس، لأنها تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على النهوض بالمجتمع.

ويتابع صالون سوريا للفكر والثقافة جلساته شهرياً بالتعاون مع فريق أزهِر التطوعي، بهدف إيجاد مساحة حوارية تجمع بين البعد الفكري والثقافي في أجواء تفاعلية.