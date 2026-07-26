أستراليا تعتزم بحث الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة مع ترامب

كانبيرا-سانا

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد، أن حكومته ستواصل طرح قضية الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة مع مختلف مستويات الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى عزمه بحث الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار المساعي الرامية إلى معالجة التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات.

ونقلت رويترز عن ألبانيزي قوله في تصريح: “سنطرح هذه المسألة على جميع المستويات في إطار العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة، وقد فعلنا ذلك بالفعل”، مضيفاً رداً على سؤال حول إمكانية مناقشتها مع الرئيس ترامب: “بالتأكيد”.

وجاءت تصريحات ألبانيزي عقب إعلان الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، متهمة تلك الدول بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من تجارة المنتجات المصنعة باستخدام العمالة القسرية، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة نسبتها 10 بالمئة.

ووصفَت الحكومة الأسترالية الإجراءات الأمريكية بأنها “غير مبررة”، مؤكدة مواصلة تحركاتها الدبلوماسية مع واشنطن بهدف التوصل إلى إعفاء صادراتها من هذه الرسوم.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية، تخضع الواردات الأسترالية، إلى جانب واردات 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5 بالمئة، في حين فُرضت رسوم بنسبة 10 بالمئة على واردات 17 دولة، بينما شملت خمس دول أخرى رسوماً جمركية متفاوتة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أستراليا إلى الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تعد من أبرز شركائها الاقتصاديين، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجديدة على حركة التبادل التجاري بين البلدين.