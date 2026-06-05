نزلات البرد في الصيف… ما سر استمرار العدوى رغم ارتفاع درجات الحرارة؟

برلين-سانا

رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إلا أن الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا لا تقتصر على فصل الشتاء، إذ قد تظهر حالات تُعرف بـ”إنفلونزا الصيف”، نتيجة عدوى فيروسية تنتقل بطرق مشابهة لتلك التي تحدث في المواسم الباردة، ما يعكس قدرة بعض الفيروسات على الانتشار في مختلف الظروف المناخية متى توافرت بيئة مناسبة لانتقالها.

وتزداد احتمالية ذلك خلال فترات السفر والعطل الصيفية، حيث تشهد الأماكن العامة ازدحاماً ملحوظاً، إلى جانب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء، والتباين الحراري بين البيئات الداخلية والخارجية، وهو ما قد يؤثر في كفاءة الجهاز التنفسي، ويجعله أكثر عرضة للإصابة.

أسباب وأعراض نزلات البرد صيفاً

بحسب ما أورد موقع “دويتشه فيله” الألماني (DW) أول أمس، فإن خبراء صحيين في معهد روبرت كوخ في برلين يوضحون أن هذه الحالات لا ترتبط بالإنفلونزا الموسمية الحقيقية، رغم تشابه الأعراض مثل الحمى والسعال وبحة الصوت، بل تنتج عن فيروسات مختلفة تؤدي إلى أعراض تشبه نزلات البرد.

وتعود هذه الظاهرة وفق الخبراء إلى عوامل متعددة، من بينها كثافة التجمعات البشرية خلال موسم العطل والسفر، وزيادة استخدام أجهزة التكييف التي قد تؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، الأمر الذي يضعف قدرتها على التصدي للفيروسات، كما يسهم التباين الحاد بين درجات الحرارة داخل الأماكن المغلقة وخارجها في زيادة الإجهاد الجسدي، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية التي تنتشر عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطاس أو التحدث المباشر بين الأشخاص.

كما أشار الخبراء إلى أن التعرض المفاجئ لدرجات حرارة مختلفة، مثل الانتقال من أجواء حارة ورطبة إلى تيارات هوائية باردة أو مكيفات الهواء، قد يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية، ما يضعف قدرتها على مقاومة الفيروسات ويزيد احتمالية الإصابة.

وتترافق هذه الحالة عادة مع أعراض تشمل الحمى والرجفان والصداع وآلام الحلق والجهاز الهضمي، إلا أنها في الغالب لا تُعد خطيرة، وتزول خلال أيام قليلة دون مضاعفات.

توصيات صحية لمواجهة أعراض إنفلونزا الصيف

وفيما يتعلق بالعلاج، ينصح الأطباء بالراحة الجسدية، والإكثار من شرب السوائل، واتباع نظام غذائي صحي، مع تجنب استخدام المضادات الحيوية التي لا تؤثر على الفيروسات، إضافة إلى مراقبة تطور الأعراض ومراجعة الطبيب في حال استمرارها لأكثر من ثلاثة أيام.

وتؤكد المعطيات أن ما يُعرف بـ”إنفلونزا الصيف” لا يختلف من حيث الآلية العامة عن العدوى الفيروسية الموسمية، وإنما يرتبط بظروف بيئية وسلوكية تسهّل انتقال الفيروسات خلال فصل الصيف.

يذكر أن ما يُعرف بـ”إنفلونزا الصيف” يمثل حالة عدوى فيروسية موسمية الطابع مرتبطة بالظروف البيئية وأنماط السلوك اليومي، ويمكن الحد من انتشارها عبر الالتزام بإجراءات الوقاية العامة، والاهتمام بالصحة الشخصية، بما يضمن تقليل فرص الإصابة وتخفيف الأعراض عند حدوثها.