هيكل نادر لتيرانوصور ريكس يُطرح في مزاد أمريكي بقيمة تقديرية تصل إلى 30 مليون دولار

واشنطن-سانا

تستعد دار المزادات الأمريكية «سوذبيز» لطرح هيكل عظمي نادر لديناصور من نوع تيرانوصور ريكس في مزاد يقام بمدينة نيويورك، بقيمة تقديرية تتراوح بين 20 و30 مليون دولار، في واحدة من أبرز عمليات بيع الأحافير النادرة.

وذكرت مجلة «بارونز» الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية أول أمس، نقلاً عن دار «سوذبيز»، أن الهيكل المعروف باسم «غاس» يعود تاريخه إلى نحو 67 مليون عام، واكتُشف في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، ويعد أكبر وأكثر هياكل تيرانوصور ريكس اكتمالاً من بين الهياكل التي طُرحت للبيع في المزادات، إذ تم التعرف إلى نحو 61 بالمئة من عظامه.

وأوضحت كاساندرا هاتون، الرئيسة العالمية لقسم التاريخ الطبيعي في دار «سوذبيز»، أن الهيكل يحتفظ بآثار إصابات تعرض لها الديناصور خلال حياته، من بينها آثار عضة قوية على الجمجمة وكسور التأمت لاحقاً، ما يوفر معلومات مهمة عن سلوكه وقدرته على النجاة.

واستغرق فريق من الباحثين، بقيادة توماس هيتكامب، عدة سنوات في أعمال التنقيب عن الهيكل، قبل استكمال توثيق العظام وإعادة تركيبه في المختبر بعد انتهاء الحفريات عام 2023.

ومن المقرر أن يُطرح الهيكل في المزاد غداً، في وقت يشهد فيه سوق الأحافير النادرة اهتماماً متزايداً من المتاحف وهواة الاقتناء والمستثمرين، فيما يبدأ سعر المزايدة على الهيكل من 19 مليون دولار.