مطبّات مخصصة للمشاة في موقع سياحي صيني للحد من الازدحام

بكين-سانا

وضعت السلطات الصينية نتوءات مطاطية تشبه مطبّات السرعة الخاصة بالمركبات على أحد الممرات المؤدية إلى القناة الكبرى، في خطوة تهدف إلى إبطاء حركة المشاة، وتشجيع الزوار على التوقف والتأمل بالمشهد التاريخي، وفق ما نقل موقع South China Morning Post الصيني.

وأوضح المسؤولون أن هذه النتوءات، التي يطلق عليها اسم “أجهزة تهدئة الحركة”، أسهمت في تنظيم تدفق الزوار والحد من الازدحام عند نقاط المشاهدة، كما أتاحت للسياح فرصة أكبر للتفاعل مع الموقع التاريخي.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه التجربة تسهم في إدارة حركة المرور والمشاة بالمدن والمواقع السياحية المكتظة، لافتين إلى وجود تجارب مشابهة في مناطق أخرى، منها منطقة فنغتاي في العاصمة بكين.

ويأتي هذا الإجراء لمعالجة ظاهرة انشغال أعداد كبيرة من السياح بهواتفهم الذكية أثناء زيارتهم موقع المشاهدة الرئيسي للقناة الكبرى، التي تمتد لنحو 1104 أميال بين بكين ومدينة هانغتشو، وتُعد أطول قناة مائية صناعية في العالم، وأحد أبرز المعالم التاريخية في الصين.