علاج موجه جديد يظهر نتائج مشجعة في تقليل عودة سرطان الرئة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة طبية حديثة عن تطور علاجي واعد في مجال سرطان الرئة، حيث أظهر علاج موجه جديد قدرة ملحوظة على خفض خطر عودة المرض بنسبة كبيرة لدى مرضى يعانون من نوع فرعي نادر مرتبط بطفرات جينية، ما يفتح آفاقاً جديدة لعلاج المراحل المبكرة من المرض.

ووفق ما نقل موقع «Medical Xpress» أمس الثلاثاء عن دراسة منشورة في مجلة «نيو إنغلاند الطبية»، فقد قاد الدراسة باحثون من مركز «UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center» في الولايات المتحدة، ضمن تجربة سريرية دولية من المرحلة الثالثة حملت اسم «LIBRETTO-432»، بمشاركة مراكز طبية متعددة حول العالم.

وأظهرت النتائج أن العلاج الموجه خفّض خطر عودة سرطان الرئة أو الوفاة بنسبة تصل إلى 83% لدى المرضى المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة في مراحله المبكرة والمرتبط بطفرة جينية في جين RET، مقارنة بالعلاج الوهمي.

وبيّنت نتائج التجربة أن 92% من المرضى الذين تلقوا العلاج ظلوا دون عودة للمرض بعد عامين، مقابل 61% في مجموعة الدواء الوهمي، كما سجلت الدراسة تحسناً في معدلات البقاء دون تطور المرض لدى شريحة أوسع من المشاركين، بمن فيهم مرضى المراحل المبكرة.

ويستهدف هذا النوع من العلاج الموجه الطفرات الجينية المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية، ما يجعله خياراً علاجياً واعداً للحد من الانتكاس بعد الجراحة أو العلاجات التقليدية، ولا سيما في الحالات المرتبطة بجين RET الذي يُعد من الطفرات النادرة في سرطان الرئة.