أوروبا تسجّل أكثر من 10 آلاف وفاة إضافية جراء موجة الحر القياسية

بروكسل-سانا

سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10 آلاف حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر ‏حزيران الماضي‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات شبكة يورومومو المدعومة من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة ‏الصحة العالمية، أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات، والتي تجاوزت 9 آلاف حالة، كانت بين الأشخاص الذين تبلغ ‏أعمارهم 65 عاماً فأكثر، نتيجة ضربات الشمس والمضاعفات الحادة لدى مرضى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي‎.‎

وأوضح لاسي فيسترجارد، كبير الأطباء في معهد ستاتنز سيرم الدنماركي الذي يستضيف الشبكة، أن حدوث هذا الارتفاع ‏الكبير في الوفيات خلال هذا الوقت من العام أمر غير معتاد، مؤكداً صعوبة تفسيره بأي سبب آخر سوى الحرارة الشديدة‎.‎

وتشمل البيانات، المستندة إلى الإحصاءات الوطنية في 27 دولة أوروبية، الوفيات الزائدة الناجمة عن جميع الأسباب خلال ‏الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 حزيران، عندما بلغت موجة الحر ذروتها في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا ودول أخرى، في ‏وقت أكد فيه العلماء عدم وجود عوامل رئيسية أخرى—مثل تفشي كوفيد-19—يمكن أن تفسر هذا الارتفاع الذي وصل إلى ‌‏10,650 وفيات زائدة‎.‎

ويؤكد خبراء المناخ أن موجة الحر التي شهدتها أوروبا أواخر حزيران كانت “مستحيلة عملياً” لولا التغير المناخي الناجم عن ‏الأنشطة البشرية، محذرين من أن المناخ العالمي يخرج عن السيطرة مع تزايد تواتر وشدة موجات الحر‎.‎