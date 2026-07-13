مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في ‏مجالات التحول الرقمي

إسلام آباد-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات في إسلام آباد اليوم الإثنين مع الوزيرة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا فاطمة خواجة، آفاق التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات الباكستانية في تقديم الدعم والبرامج التدريبية والدورات المتخصصة في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وتناول اللقاء الذي جرى هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة الباكستانية الترتيبات الخاصة لمشاركة سوريا في منصة برمجية متكاملة للتحول الرقمي أطلقتها باكستان لتنمية المهارات الرقمية في تأهيل الشباب، ولا سيما النساء، وتمكينهم من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث والدخول إلى أسواق العمل بكل كفاءة واقتدار.
وكانت أعمال المؤتمر انطلقت أمس الأحد، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث سبل تعزيز وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، والتحديات التي تواجهها في دول المنظمة.