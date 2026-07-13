مباحثات سورية باكستانية لتمكين الشباب والمرأة في ‏مجالات التحول الرقمي

إسلام آباد-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند ‏قبوات في إسلام آباد اليوم الإثنين مع الوزيرة الاتحادية ‏لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية شازا ‏فاطمة خواجة، آفاق التعاون الثنائي والاستفادة من ‏الخبرات الباكستانية في تقديم الدعم والبرامج التدريبية ‏والدورات المتخصصة في مجالات التحول الرقمي ‏وتكنولوجيا المعلومات‎.‎

وتناول اللقاء الذي جرى هامش المؤتمر الوزاري التاسع ‏لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة المنعقد في العاصمة ‏الباكستانية الترتيبات الخاصة لمشاركة سوريا في منصة ‏برمجية متكاملة للتحول الرقمي أطلقتها باكستان لتنمية ‏المهارات الرقمية في تأهيل الشباب، ولا سيما النساء، ‏وتمكينهم من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث ‏والدخول إلى أسواق العمل بكل كفاءة واقتدار‎.‎

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت أمس الأحد، بمشاركة عدد ‏من الوزراء والمسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة ‏التعاون ‏الإسلامي، لبحث سبل تعزيز وتمكين المرأة ‏اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، والتحديات التي تواجهها في ‏دول المنظمة‎.