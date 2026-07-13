وزارة الثقافة السورية تنعى الأكاديمي والمترجم موسى الحالول

دمشق-سانا

نعت وزارة الثقافة الأكاديمي والمترجم السوري الدكتور موسى ‏الحالول، الذي توفي اليوم الإثنين عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد مسيرة علمية ‏وأدبية حافلة، أسهم خلالها في إثراء المكتبة العربية بعشرات ‏المؤلفات، والدراسات والترجمات في مجالي النقد الأدبي والأدب ‏المقارن‎.‎

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على حساباتها الرسمية، أن الراحل ترك إرثاً معرفياً مهماً سيبقى شاهداً على ‏عطائه الفكري، معربة عن تعازيها لذويه وللوسطين الثقافي ‏والأكاديمي‎.‎

مسيرة أكاديمية وبحثية امتدت لعقود

ويعد الدكتور الحالول، المنحدر من محافظة الرقة، من أبرز ‏الأكاديميين السوريين المتخصصين في الأدب المقارن ونقل ‏الآداب العالمية إلى العربية، حيث خلّف نحو 65 كتاباً في النقد ‏الأدبي والكتابة والترجمة، وأسهمت كتبه في رفد الحركة الثقافية ‏العربية والدراسات المقارنة‎.‎

درس الراحل الأدب الإنكليزي في جامعة حلب، قبل أن ينال ‏درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب المقارن والفلسفة من ‏جامعة بنسلفانيا، ليبدأ بعدها مسيرته الأكاديمية أستاذاً مساعداً في ‏عدد من الجامعات السورية خلال تسعينيات القرن الماضي، ثم ‏واصل التدريس في جامعات بالأردن والمملكة العربية ‏السعودية‎.‎

حضور ثقافي وإسهام في الترجمة

عرف الراحل بإسهاماته في الدراسات النقدية والترجمة، حيث ‏انشغل بنقل الآداب والتراث الإنساني بين اللغات، وقدم مؤلفات ‏وترجمات شكلت إضافة نوعية للمكتبة العربية، وأسهمت في ‏تعزيز التواصل المعرفي بين الثقافات‎.‎

ومع بدايات الثورة السورية، أعلن الدكتور الحالول تأييده ‏لمطالبها، ورفض العودة إلى سوريا في ظل حكم النظام البائد، ‏قبل أن يقيم في مدينة إسطنبول التركية حتى وفاته‎.‎

ويشكل رحيل الدكتور موسى الحالول خسارة للمشهدين الثقافي ‏والأكاديمي السوريين، بعد مسيرة كرّسها للبحث العلمي والنقد ‏والترجمة، وترك خلالها إرثاً معرفياً سيظل مرجعاً للباحثين ‏والمهتمين بالأدب المقارن والدراسات الإنسانية‎.‎