ظاهرة رقمية غير مألوفة.. بقرة بحوافر أرجوانية تلهم إصدار كتاب للأطفال

واشنطن-سانا

حظيت بقرة في ولاية كانساس الأمريكية ذات حوافر مطلية باللون الأرجواني باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت إلى ظاهرة لافتة جذبت آلاف المتابعين وألهمت إصدار كتاب مخصص للأطفال يستند إلى قصتها.

وذكرت شبكة CNN أمس السبت أن البقرة اكتسبت شهرة كبيرة عبر الإنترنت بفضل مظهرها المميز وحضورها المتكرر على منصات التواصل، ما دفع إلى توثيق قصتها في كتاب موجه للأطفال بهدف تقديم رسائل إيجابية تتعلق بالتفرد والثقة بالنفس.

وأثارت البقرة اهتمام المتابعين بسبب حوافرها الأرجوانية غير المألوفة، لتصبح واحدة من أبرز الحيوانات التي حققت انتشاراً واسعاً على المنصات الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

ويرى القائمون على المشروع أن تحويل قصة البقرة إلى كتاب للأطفال يهدف إلى تشجيع الصغار على تقبل الاختلاف والاحتفاء بالصفات التي تميز كل فرد، من خلال قصة مستوحاة من حدث واقعي حظي بتفاعل جماهيري كبير.

وتعكس هذه الظاهرة الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي في تحويل قصص بسيطة وغير تقليدية إلى أحداث تحظى باهتمام واسع، وتتجاوز الفضاء الرقمي لتصل إلى مجالات النشر والثقافة الموجهة للأطفال.