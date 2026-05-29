خرائط غوغل توسّع مزايا الذكاء الاصطناعي للمشاة وراكبي الدراجات

واشنطن-انا

وسّعت شركة غوغل نطاق مزايا الذكاء الاصطناعي في تطبيق “خرائط غوغل” (Google Maps)، لتشمل المستخدمين أثناء المشي وقيادة الدراجات، بعد أن كانت المزايا تركز بشكل أساسي على سائقي السيارات، في خطوة تهدف إلى جعل تجربة التنقل أكثر تفاعلاً وسهولة.

وذكر موقع “تيك كرانش” التقني الأمريكي أمس الخميس أن التحديثات الجديدة تتيح للمستخدمين التحدث مباشرة مع تطبيق الخرائط عبر الأوامر الصوتية، حيث يعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الاستفسارات والبحث داخل الخرائط دون الحاجة إلى استخدام اليدين أو إجراء عمليات بحث تقليدية.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم بالسؤال عن الأماكن السياحية القريبة، أو أفضل المقاهي والمطاعم الواقعة على خط سيره، إضافة إلى تنفيذ مهام أخرى مثل إرسال الرسائل النصية والتفاعل مع تطبيقات الهاتف المختلفة.

وبدأت غوغل بالفعل طرح التحديث الجديد لمستخدمي نظام “آي أو إس” (iOS)، على أن يصل تدريجياً إلى مستخدمي أجهزة “أندرويد” خلال الفترة المقبلة.

وكانت الشركة قد كشفت سابقاً عن ميزة “اسأل الخرائط” (Ask Maps)، التي تتيح للمستخدم التفاعل مع التطبيق كما لو كان روبوت دردشة ذكياً، قادراً على فهم الأسئلة المعقدة وتقديم إجابات دقيقة ومفصلة.

ويستطيع التطبيق التعامل مع طلبات متعددة الخطوات، مثل البحث عن مقهى قريب يوفر إمكانية شحن الهاتف ويقدم نوعاً معيناً من القهوة، فضلاً عن المساعدة في تخطيط الرحلات واقتراح الأماكن المناسبة بسرعة ومرونة.

كما دمجت غوغل نموذج الذكاء الاصطناعي “جيميناي” داخل التطبيق، ليصبح قادراً على التعلم من الأخطاء المتكررة التي يقع فيها المستخدمون، وتقديم تنبيهات وإرشادات أكثر دقة للمستخدمين الجدد.

وأكدت غوغل، في تدوينة منشورة على موقعها الرسمي، أن هذه التحديثات تهدف إلى إعادة تشكيل تجربة استخدام تطبيقات الخرائط، وتعزيز الفارق التقني بين “خرائط غوغل” والتطبيقات المنافسة.

يذكر أن “خرائط غوغل” يضم حالياً أكثر من ملياري مستخدم نشط شهرياً وفق بيانات الشركة، ما يجعله التطبيق الأكثر استخداماً للخرائط والملاحة في العالم.