مزاد في باريس يعرض قطعة نادرة من درج برج إيفل التاريخي

يُعرض في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس جزء أصيل من الدرج الذي كان يستخدمه المهندس غوستاف إيفل للصعود يومياً إلى مكتبه في أعلى برج إيفل، في قطعة تُعد من أبرز المقتنيات المرتبطة بتاريخ المعلم الشهير.

وذكرت شبكة CNN اليوم الخميس أن القطعة المعروضة تمثل جزءاً من السلالم الأصلية التي كانت تتيح الوصول إلى قمة البرج قبل استبدالها بالمصاعد الحديثة عام 1983، والتي تنقل الزوار حالياً إلى ارتفاع يقارب 280 متراً.

وأوضحت أن القطعة ليست كاملة، لكنها جزء من السلم الأصلي ويبلغ وزنها نحو 1.4 طن، ما يجعلها من المقتنيات النادرة والثقيلة المطروحة في المزادات.

وحسب دار المزادات، من المتوقع أن يبدأ سعر القطعة من نحو 100 ألف يورو، نظراً لقيمتها التاريخية وارتباطها المباشر بتصميم وبناء أحد أشهر المعالم في العالم.

ويُعد برج إيفل أحد أبرز رموز باريس والمعالم السياحية العالمية، فيما تمثل هذه القطعة جزءاً من تاريخه الهندسي الذي لا يزال يحظى باهتمام جامعي التحف والمقتنيات النادرة.