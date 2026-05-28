مشروع أثري في بريطانيا لإحياء قاعة من العصر الحجري الحديث لأغراض تعليمية

لندن-سانا

كشفت مؤسسة “إنجليش هيريتج” في بريطانيا عن إعادة بناء قاعة تعود إلى نحو 4500 عام من العصر الحجري الحديث، بالقرب من موقع “ستونهنج” الأثري الشهير، في مشروع يهدف إلى إتاحة تجربة تعليمية تفاعلية تعيد الزوار إلى حياة المجتمعات التي شيدت هذا المعلم التاريخي.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية أول أمس، فإن القاعة المعاد بناؤها والمعروفة باسم “كوسوما نوسليثيك هول” بارتفاع يصل إلى 7 أمتار، جرى إنشاؤها اعتماداً على الأدلة الأثرية لموقع يُعرف باسم “دورينغتون 68″، والذي اكتُشف على بعد نحو ميلين من ستونهنج.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع استغرق تسعة أشهر من العمل اليدوي بمشاركة أكثر من 100 متطوع، وبلغت تكلفته نحو مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر افتتاحه أمام الزوار خلال فصل الصيف، قبل تحويله إلى مساحة تعليمية تفاعلية مخصصة للمدارس.

ويستند تصميم القاعة إلى بصمة أثرية لمبنى قديم يتميز بتخطيط هندسي فريد، حيث يُعتقد أنه كان يستخدم لأغراض احتفالية أو اجتماعية، في حين تشير بعض الاكتشافات القريبة، مثل بقايا عظام حيوانات وفخار، إلى احتمال استخدامه في الولائم الموسمية أو التجمعات الطقسية أو التخزين الجماعي.

وقال باحثون في علم الآثار التجريبي: إن عملية البناء اعتمدت على أدوات حجرية تقليدية ومحاكاة دقيقة للمواد الطبيعية المتوفرة قبل آلاف السنين، ما أسهم في إعادة تصور شكل الحياة في تلك الحقبة.

وأكدت “إنجليش هيريتج” أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعليم الأثري وإتاحة تجربة “العودة بالزمن” للطلاب والزوار، بما يساعد على فهم طبيعة الحياة الاجتماعية والبيئية في العصر الحجري الحديث، وكيفية بناء المجتمعات القديمة لمواقعها الاحتفالية الكبرى.

ويشكل الموقع جزءاً من خطة أوسع لتطوير المنطقة الأثرية المحيطة بـ”ستونهنج”، وتعزيز برامج التعليم والتفاعل المباشر مع التاريخ.