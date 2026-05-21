حمض أميني طبيعي يعزز تجدد أنسجة الأمعاء بعد العلاج الكيميائي والإشعاعي

واشنطن-سانا

كشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الحمض الأميني الطبيعي “السيستين”، الموجود في عدد من الأطعمة الغنية بالبروتين، قد يسهم في تعزيز قدرة الأمعاء على إصلاح وتجديد أنسجتها بعد التعرض للتلف، ما يفتح آفاقاً جديدة للحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي والإشعاعي لدى مرضى السرطان.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “Science Daily” اليوم الخميس، أوضحت الدراسة المنشورة في مجلة “Nature” العلمية أن السيستين ينشّط استجابة مناعية تساعد الخلايا الجذعية المعوية على إعادة بناء بطانة الأمعاء الدقيقة، وذلك وفق تجارب أجريت على الفئران.

وبيّنت النتائج أن النظام الغذائي الغني بالسيستين أو المكملات المحتوية عليه قد يسهم مستقبلاً في تسريع تعافي مرضى السرطان من الأضرار المرتبطة بالعلاج، مشيرةً إلى أن الدراسة تُعد من أوائل الأبحاث التي تحدد عنصراً غذائياً واحداً قادراً على تحفيز تجدد الخلايا الجذعية المعوية بشكل مباشر.

وأوضح الباحثون أن خلايا الأمعاء تقوم بتحويل السيستين إلى جزيء يُعرف باسم “CoA”، والذي تمتصه خلايا مناعية تُسمى “الخلايا التائية CD8”، ما يؤدي إلى تنشيطها وإنتاج بروتين “IL-22” المسؤول عن إصلاح الأنسجة وتحفيز تجدد الخلايا الجذعية.

كما أظهرت التجارب أن الفئران التي تلقت نظاماً غذائياً غنياً بالسيستين سجلت تحسناً ملحوظاً في التعافي من تلف الأمعاء الناتج عن الإشعاع، إضافة إلى نتائج مماثلة في حالات العلاج الكيميائي باستخدام دواء “5-فلورويوراسيل”.

ويتوفر السيستين بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات، فيما يواصل الباحثون دراسة تأثيراته المحتملة على تجديد أنسجة أخرى في الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر.