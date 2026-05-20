اكتشاف مجموعة حُلي ذهبية تعود للعصر العباسي في موقع ضرية الأثري بالسعودية

الرياض-سانا

أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية عن اكتشاف مجموعة من الحُلي الذهبية الأثرية تعود إلى العصر العباسي في موقع ضرية الأثري بمنطقة القصيم، في خطوة تُعد من أبرز الاكتشافات التي توثق التسلسل الحضاري للموقع وتبرز معالمه التاريخية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أمس الثلاثاء، أن الاكتشاف جاء ضمن أعمال الموسم الرابع من مشروع المسح والتنقيب الأثري الذي تنفذه الهيئة، حيث عُثر على 43 قطعة ذهبية يُرجح أنها تمثل طقماً زخرفياً متكاملاً.

وأوضحت الهيئة أن القطع المكتشفة تتميز بطابع زخرفي نباتي وهندسي دقيق، وتضم وحدات على شكل أزهار متعددة البتلات، تتوسطها فصوص حجرية مثبتة داخل إطارات ذهبية، إضافة إلى قرص ذهبي مرصع بأحجار ملونة، وخرز متعدد الألوان وفواصل دقيقة الصنع.

وبيّنت أن تقنيات التصنيع المستخدمة شملت الطرق والتشكيل اليدوي لصفائح الذهب، إلى جانب أساليب الضغط الزخرفي والترصيع الحجري، ما يعكس مستوى متقدماً من المهارة الحرفية في صناعة الحُلي خلال العصر العباسي.

كما كشفت أعمال التنقيب عن معالم معمارية تعود إلى الفترة نفسها، شملت أساسات مبانٍ حجرية، وجدراناً طينية ومواقد وغرفاً مجصصة، وأواني فخارية وأدوات معدنية، ما يشير إلى وجود استيطان بشري في الموقع يعود إلى أواخر القرن الثالث الهجري.

ويعزز هذا الاكتشاف أهمية موقع ضرية على طرق الحج والتجارة القديمة، ويسهم في توثيق العمق الحضاري للمملكة وإبراز إرثها الثقافي ضمن مستهدفات “رؤية السعودية 2030”.