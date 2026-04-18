دراسة.. منتجات الألبان تقلل خطر التنكس البقعي وفقدان البصر مع التقدم في العمر

بكين-سانا

كشف علماء صينيون أن تناول كميات كافية من الكالسيوم، وخاصة من منتجات الألبان، يمكن أن يسهم في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر؛ أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن، بنسبة تقارب 50 بالمئة.

التنكس البقعي: مرض يهدد الرؤية المركزية

ويعد التنكس البقعي مرضاً مزمناً يصيب الشبكية، ويؤدي إلى تلف البقعة الصفراء وهي المسؤولة عن الرؤية المركزية، وبحسب دراسة نشرتها مجلة “Food & Function” (الغذاء والوظيفة) المتخصصة بأبحاث التغذية، ونقلتها قناة روسيا اليوم، فإن هذا المرض يظهر عادة بعد سن 55 عاماً، وهو أكثر شيوعاً بين النساء بنسبة تقارب الضعف.

وأوضحت المجلة أن التنكس البقعي قد يكون جافاً يؤدي إلى تراكم رواسب صفراء في الشبكية تعيق تدفق الدم الطبيعي إليها، أو رطباً ينجم عن تكاثر الأوعية الدموية في البقعة الصفراء داخل العين، ما يسبب تورماً ونزيفاً.

دور منتجات الألبان في الوقاية

شملت الدراسة 568 شخصاً، من بينهم مرضى مصابون بالتنكس البقعي ومتطوعون أصحاء حيث قام الباحثون بتحليل النظام الغذائي للمشاركين ومقارنة استهلاكهم للكالسيوم بحالة صحة البصر لديهم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الكالسيوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض بنسبة تقارب 50 بالمئة، مع تسجيل التأثير الأبرز لدى من حصلوا على الكالسيوم من الحليب واللبن الرائب.

في المقابل، لم يظهر الكالسيوم المستخلص من الحليب المجفف أو المصادر النباتية مثل الخضراوات والبقوليات تأثيراً إحصائياً واضحاً في تقليل خطر الإصابة.

دور النظام الغذائي في الوقاية من أمراض العيون

ورغم أن هذه النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، فإنها تشير إلى دور محتمل للنظام الغذائي في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر.

ويرى الباحثون أن إدراج منتجات الألبان ضمن النظام الغذائي قد يشكل وسيلة بسيطة وفعالة للحفاظ على صحة البصر، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون نقصاً في الكالسيوم.