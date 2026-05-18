دواء ياباني فموي يحقق تقدماً طبياً واعداً في الوقاية من “كوفيد-19” بعد المخالطة المباشرة

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة طبية حديثة أن دواء “إنسيتريلفير” المضاد للفيروسات، الذي طورته شركة “شيونوجي” اليابانية، يوفر حماية فعالة من الإصابة بفيروس “كوفيد-19″، بعد التعرض المباشر للفيروس، في تطور يُعد من أبرز المستجدات الوقائية منذ انتهاء الجائحة.

ونقل موقع “كونتايجون لايف” الأمريكي المتخصص بالأمراض المعدية أمس الأحد، عن دراسة منشورة في مجلة “نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين”، أعدّها الباحث فريدريك هايدن من جامعة فيرجينيا، أن الدواء الياباني أسهم في خفض احتمالية الإصابة بالفيروس بشكل ملحوظ، ولا سيما داخل البيئات المنزلية.

وشملت الدراسة أكثر من 2000 شخص مخالطين لمصابين، حيث تلقى نصف المشاركين الدواء لمدة خمسة أيام، فيما حصل النصف الآخر على دواء وهمي، وأظهرت النتائج أن العلاج خفّض نسبة الإصابة المصحوبة بالأعراض بأكثر من الثلثين، كما قلل معدل الإصابة الإجمالي بنحو الثلث مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وكانت شركة “شيونوجي” قد حصلت على موافقة في اليابان لتسويق الدواء تحت اسم “زوكوفا” لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من “كوفيد-19” عام 2024، قبل أن تعتمد لاحقاً استخدامه الوقائي عام 2026، فيما حصل على موافقات مماثلة في سنغافورة، بينما لا يزال بانتظار قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلال الفترة المقبلة.