غوغل تضيف ميزة إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية إلى “جيميناي”

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد لمساعدها الذكي “جيميناي”، يتيح إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية ومحاكاة مباشرة ضمن واجهة المحادثة، بما يمكّن المستخدمين من استكشاف المفاهيم المعقدة بأسلوب بصري وتفاعلي بدلاً من الاكتفاء بالشرح النصي.

وذكر موقع Android Headlines التقني أمس الأحد، أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تعديل متغيرات داخل النموذج، مثل السرعة أو الجاذبية، وملاحظة النتائج بشكل فوري، ما يعزز استخدامها في مجالات التعليم والبحث والتصميم، ويحوّل الأداة إلى منصة تفاعلية متقدمة.

وبحسب غوغل، بدأ طرح هذه الخاصية تدريجياً عبر التطبيق والنسخة الإلكترونية، حيث يمكن تفعيلها باستخدام أوامر نصية ضمن نموذج “جيميناي برو”، ما يتيح إنشاء محاكاة قابلة للتدوير والاستكشاف من زوايا متعددة.

ويأتي هذا التحديث في إطار المنافسة المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى غوغل إلى تعزيز قدرات التفاعل البصري وتوسيع استخدامات أدواتها في المجالات العلمية والإبداعية.