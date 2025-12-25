“صفقة تاريخية”.. إنفيديا تستحوذ على غروك بنحو 20 مليار دولار

نيويورك-سانا

استحوذت شركة “إنفيديا” المتخصصة في تصميم وتطوير معالجات الرسوميات وتقنيات الحوسبة عالية الأداء على شركة “غروك” المصممة لرقاقات تسريع الذكاء الاصطناعي بمقابل 20 مليار دولار.

ونقلت شبكة سي إن بي سي عن أليكس ديفيس الرئيس التنفيذي لشركة “ديسربتيف” التي قادت أحدث جولة تمويلية لـ “غروك” أيلول الماضي، قوله: إن “الصفقة تمت بسرعة”، منوهاً إلى أنها “شملت جميع أصول الشركة باستثناء قسم الحوسبة السحابية”.

وكانت “غروك” جمعت 750 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر بتقييم بلغ نحو 6.9 مليارات دولار، وبمشاركة مستثمرين منهم “بلاك روك” و”نيوبرغر بيرمان” و”سامسونغ” و”سيسكو”، إضافة إلى صندوق “كابيتال 1789” الذي يشارك فيه “دونالد ترامب الابن”.

وقالت “غروك” في بيان صحفي: إنها وقعت اتفاقية ترخيص غير حصرية مع “إنفيديا”، مشيرةً إلى أن رئيسها التنفيذي جوناثان روس، وعدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين سينضمون إلى “إنفيديا” للمساهمة في تطوير وتوسيع نطاق التقنية المرخصة.

وتأسست “غروك” عام 2016 على يد مجموعة من المهندسين، من بينهم روس، وهو أحد مبتكري وحدة المعالجة (TPU) من “غوغل”، وهي رقاقة متخصصة تستخدمها بعض الشركات كبديل لوحدات معالجة الرسومات من “إنفيديا”.

وتمثل هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ في تاريخ “إنفيديا” التي بلغ رصيدها حتى الشهر الماضي من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 60.6 مليار دولار، بعد أن كانت 13.3 مليار دولار في أوائل 2023.

وتأسست شركة “إنفيديا” الأميركية عام 1993 وأصبح اسمها متداولاً بشكل كبير منذ عام 2023، حيث تصنع الرقائق اللازمة لمهام الحوسبة المعقدة للذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من عدد قليل من الشركات في العالم التي بلغت قيمتها تريليون دولار.