الإصلاحات الاستثمارية السورية محور مشاركة الهلالي في طاولة مستديرة بواشنطن

دمشق-سانا

شارك مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي مساء اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، في افتتاح أعمال الطاولة المستديرة “الاستثمار في سوريا: من النوايا السياسية إلى التنفيذ العملي”، التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن بتنظيم من معهد دول الخليج العربية (AGSI) ومعهد الشرق الأوسط في سويسرا (MEIS) وجامعة كافوسكاري في البندقية.

وشارك في أعمال الطاولة عدد من صناع القرار وخبراء اقتصاديون ومؤسسات دولية ومستثمرون، لبحث متطلبات إعادة دمج سوريا اقتصادياً واستقطاب الاستثمارات اللازمة لمرحلة التعافي والنمو.

التحولات الاستثمارية

وخلال الجلسة، استعرض الهلالي التحولات في البيئة الاستثمارية السورية، والإصلاحات الجارية التي تعمل الدولة على تنفيذها لتعزيز الثقة وتسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب التطورات المؤسسية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين تجربة المستثمر وتسريع تنفيذ المشاريع.

كما عرض أبرز ملامح قانون الاستثمار رقم /114/، وما يتضمنه من حوافز وضمانات تعزز جاذبية الاستثمار، إضافة إلى إطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين واستحداث مكتب إدارة المشاريع (PMO) لمتابعة وتنسيق تنفيذ المشاريع عبر القطاعات.

مقومات اقتصادية

وأكد الهلالي أن سوريا تمتلك مقومات اقتصادية واعدة، وتشهد مرحلة انتقال تدريجي نحو بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية واستقراراً، مدعومة بإصلاحات وشراكة مع القطاع الخاص.

كما جدد رئيس الهيئة ترحيب سوريا بالمستثمرين والشركات وأبناء الجاليات السورية في الخارج، مشيراً إلى العمل على تحويل الاهتمام الدولي المتزايد إلى مشاريع وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وتأتي هذه المشاركة ضمن حوار دولي يهدف إلى ترجمة الزخم السياسي والاقتصادي تجاه سوريا إلى مشاريع واستثمارات عملية تعزز اندماج الاقتصاد السوري في محيطه العربي والإقليمي.