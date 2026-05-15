تسجيل ولادة نادرة لفرس نهر قزمي في حديقة الحيوانات ببرلين

برلين-سانا

أعلنت حديقة حيوانات برلين عن ولادة أنثى فرس نهر قزمي في حدث نادر، لكون هذا النوع يُعد من أندر الثدييات على وجه الأرض والمصنّف ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض بشكل حرج.

وذكرت وكالة Reuters، في تقرير مصوّر أول أمس، أن المولودة الجديدة ظهرت بصحة جيدة داخل الحديقة، وسط متابعة من القائمين على رعايتها، حيث تم توثيق اللحظات الأولى لولادتها وتفاعلها مع والدتها داخل الحظيرة المخصصة لها.

ويُعد فرس النهر القزمي من الأنواع النادرة التي تعيش بشكل أساسي في غابات ومستنقعات غرب أفريقيا، فيما تواصل حدائق الحيوان حول العالم برامجها لحماية هذا النوع من الانقراض عبر الإكثار في الأسر والحفاظ على التنوع الجيني.