أطول سلالم متحركة خارجية في العالم تدخل الخدمة في تشونغتشينغ الصينية

بكين-سانا

بدأت مدينة تشونغتشينغ الصينية تشغيل نظام سلالم متحركة خارجية يُعد الأطول من نوعه في العالم، ويضم 21 سلماً متحركاً و8 مصاعد، تمتد على مسافة 905 أمتار، فيما تبلغ تكلفة الرحلة الواحدة 3 يوانات (نحو 0.4 دولار).

وذكرت وكالة شينخوا أن المشروع، الذي يحمل اسم “سلالم إلهة ووشان المتحركة”، يهدف إلى تقليص زمن التنقل بين أحياء شارع شينوي في منطقة غاوتانغ من ساعة إلى نحو 20 دقيقة، ويغطي فرق ارتفاع يصل إلى 242 متراً، بما يعادل ارتفاع مبنى مؤلف من نحو 80 طابقاً.

ودخل النظام حالياً مرحلة التشغيل التجريبي، على أن تحدد السلطات المحلية آلية احتساب الأجور بشكل نهائي بعد تقييم نتائج التجربة.

ويعكس المشروع التوجه نحو تطوير حلول نقل مبتكرة تتناسب مع طبيعة تشونغتشينغ الجغرافية الجبلية، ويضاف إلى سلسلة مشاريع بنية تحتية في المدينة، من بينها إنشاء أعمق محطة مترو وأنظمة سكك معلقة تمر بين المباني السكنية.