العثور على رفات يُعتقد أنها تعود لدارتانيان بطل رواية “الفرسان الثلاثة” في هولندا

أمستردام-سانا

عثر علماء آثار على هيكل عظمي يُرجح أنه يعود إلى الفارس الفرنسي الشهير “دارتانيان”، الذي قُتل في القرن السابع عشر خلال حصار مدينة ماستريخت في هولندا، وهي الشخصية التي اكتسبت شهرة عالمية من خلال رواية “الفرسان الثلاثة” للكاتب ألكسندر دوما.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، اكتشف باحثون من جامعة ماستريخت هذا الرفات في موقع تاريخي استُخدم سابقاً لدفن النبلاء وأصحاب النفوذ.

وأظهرت المعطيات الأولية العثور على شظايا رصاصة من سلاح ناري من نوع “مسكِت” في منطقة الصدر، إضافة إلى قطعة نقدية فرنسية، ما يعزز فرضية أن الرفات تعود إلى دارتانيان، المعروف بقربه من الملك لويس الرابع عشر وقيادته للفرسان الملكيين.

وتشير التحليلات الأولية إلى أن الرفات قد تعود إلى شارل دي باز دي كاستلمور، الذي قُتل عام 1673 خلال حصار ماستريخت، حيث تم إرسال عينات من الحمض النووي إلى مختبر في ميونيخ لإجراء تحاليل ومقارنتها مع أحفاد محتملين من عائلته بهدف تأكيد الهوية.

ويُعد دارتانيان من أبرز الشخصيات التاريخية في فرنسا خلال القرن السابع عشر، وقد تحوّل إلى رمز أدبي عالمي بعد أن خلدته رواية “الفرسان الثلاثة” التي نُشرت عام 1844.