الصين تطلق منصة عالمية للتعليم الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

بكين-سانا

أعلنت الصين إطلاق منصة عالمية لخدمات التعليم الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تبادل الموارد التعليمية عالية الجودة على المستوى الدولي، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم الرقمي، إلى جانب دعم توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.

وذكرت صحيفة China Daily اليوم الخميس، أن الإعلان عن المنصة جاء خلال مؤتمر التعليم الرقمي العالمي 2026 الذي استضافته مدينة بكين خلال الفترة من 11 إلى 13 أيار الجاري، وذلك في إطار تحديث شامل لمنصة “التعليم الذكي في الصين”، التي أصبحت متاحة حالياً في نحو 220 دولة ومنطقة حول العالم.

ويتضمن التحديث الجديد مجموعة من الخدمات التعليمية الدولية، تستهدف دعم المعلمين والطلاب والمتعلمين مدى الحياة خارج الصين، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون في مجال التعليم الرقمي.

ومن بين الخدمات الجديدة مركز مخصص للتعلم مدى الحياة، إلى جانب مجتمع رقمي لتعلم اللغة الصينية، يتيح للمستخدمين حول العالم الوصول إلى الدورات التعليمية والموارد الرقمية عبر منصة موحدة.

ويعكس إطلاق المنصة توجه الصين المتزايد نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم والخدمات العامة، بالتوازي مع توسع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير برامج أكاديمية تجمع بين الذكاء الاصطناعي ومختلف التخصصات العلمية.