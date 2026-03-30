ابتكار أمريكي.. جهاز مزروع يعمل كـ “صيدلية حية” لعلاج الأمراض المزمنة

واشنطن-سانا

طوّر باحثون أمريكيون جهازاً قابلاً للزرع داخل الجسم، يعمل كـ “صيدلية حية”، قادراً على إنتاج أدوية بيولوجية بشكل مستمر، في خطوة قد تمثل تحولاً نوعياً في علاج الأمراض المزمنة.

ووفقاً لما نشره موقع “Northwestern Now”، أجرى باحثون من جامعة نورثويسترن دراسة حول جهاز يُعرف باسم “HOBIT”، يعتمد على خلايا مهندسة وراثياً، توضع داخل كبسولة صغيرة بحجم قطعة علكة، تقوم بإنتاج أدوية متنوعة، مثل الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة وعلاجات السكري من النوع الثاني، دون الحاجة إلى جرعات يومية متكررة.

وواجه الفريق تحدياً يتمثل في الحفاظ على حيوية الخلايا داخل الجهاز نتيجة محدودية الأوكسجين، إلا أنه تمكن من تطوير نظام إلكتروني دقيق لإنتاج الأكسجين داخل الكبسولة عبر تحليل الماء كهربائياً، ما سمح بزيادة كثافة الخلايا إلى ستة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، وتعزيز كفاءة الجهاز.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على نماذج حيوانية قدرة الجهاز على الحفاظ على مستويات مستقرة من الأدوية في الدم، لمدة تصل إلى 30 يوماً، ما يوفر علاجاً مستمراً، ويخفف من عبء الالتزام بالعلاج اليومي، ولا سيما لدى مرضى الأمراض المزمنة.

ورغم أن هذه التقنية لا تزال في مراحل ما قبل السريرية، إلا إنها تمثل خطوة واعدةً نحو تطوير علاجات تعتمد على أنظمة مزروعة داخل الجسم، تعمل بشكل ذاتي، ما قد يسهم في إحداث نقلة نوعية في أساليب علاج الأمراض المزمنة مستقبلاً.