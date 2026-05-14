“أنثروبيك” تطلق خدمات ذكاء اصطناعي جديدة لاستقطاب الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Anthropic الأمريكية إطلاق حزمة جديدة من خدمات الذكاء الاصطناعي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة مستخدميها وتعزيز حضورها في سوق حلول الأعمال الذكية.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص بأخبار التكنولوجيا اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة، التي تحمل اسم “Claude for Small Business”، صُممت لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال الصغيرة مثل المتاجر المحلية والمقاهي والشركات الناشئة، وتوفر أدوات مؤتمتة لإدارة المهام التشغيلية وتحليل الأعمال وإنشاء المحتوى التسويقي، في إطار منافسة متزايدة مع شركة OpenAI في هذا القطاع.

وتعتمد الخدمات الجديدة على منصة “Claude Cowork”، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ مجموعة من المهام، من بينها تصفح الإنترنت وإدارة الملفات وتنظيم سير العمل نيابة عن المستخدمين.

كما أعلنت الشركة تكامل خدماتها مع عدد من التطبيقات المستخدمة في قطاع الأعمال، مثل PayPal وCanva وغيرها من المنصات الرقمية المخصصة للشركات الصغيرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لاستقطاب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد من أبرز محركات الاقتصاد الأميركي.