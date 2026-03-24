طائرة هندية تعود إلى نقطة انطلاقها بعد 8 ساعات تحليق بلا وجهة محددة

Air India 585x335 1 طائرة هندية تعود إلى نقطة انطلاقها بعد 8 ساعات تحليق بلا وجهة محددة

نيودلهي-سانا

اضطرّت رحلة جوية تابعة لشركة إير إنديا للعودة إلى مطار نيودلهي الدولي بعد نحو ثماني ساعات من التحليق باتجاه كندا، وذلك إثر اكتشاف الطاقم مشكلة تنظيمية تتعلق بالطائرة المستخدمة.

وذكرت شبكة “بي بي سي” أن الطائرة كانت في رحلة من نيودلهي إلى فانكوفر، عندما تم إبلاغ الركاب بضرورة العودة إلى المطار لحل القضية التنظيمية، مشيرة إلى أن رحلة كانت مفترضة أن تستغرق نحو 14 ساعة، انتهت بلا وجهة واضحة لمدة ساعات طويلة قبل العودة.

وأفاد الركاب بأن الطائرة حلقّت لساعات فوق أجواء عدة دول قبل أن يتقرر العودة إلى الهند، فيما تواصل شركة “إير إنديا” إجراءاتها لمعالجة المسألة وضمان سلامة الرحلات المقبلة، دون تسجيل إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وتعكس الواقعة أهمية المعايير التنظيمية والتفتيش المستمر في الطيران المدني لضمان سلامة الركاب والرحلات، كما تؤكد حرص شركات الطيران على اتخاذ القرارات الوقائية حتى لو تطلب الأمر تعديل خطة الرحلة الأصلية.

