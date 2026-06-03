علماء آثار يعيدون تحديد موقع نقش مسماري أورارتي عمره 2800 عام في أذربيجان

باكو-سانا

تمكن علماء آثار أذربيجانيون من إعادة تحديد الموقع الدقيق لنقش مسماري أورارتي يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد في منطقة نخجوان، بعد أن ظل موقعه مجهولاً لعقود رغم معرفة الباحثين بوجوده منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وذكر معهد الآثار والأنثروبولوجيا التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان عبر موقعه الرسمي أن بعثة علمية ضمت البروفيسور فالي بخشالييف، والأستاذ المشارك بهلول إبراهيملي، والباحث حسين جعفروف، نجحت في الأول من حزيران الجاري في إعادة اكتشاف موقع النقش وتوثيقه ميدانياً.

ويُعد هذا النقش أول أثر كتابي أورارتي يُعثر عليه في أذربيجان الحالية، ويعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، ويتضمن أسماء الملكين إيشبويني ومينوا، إضافة إلى إشارات إلى حملات عسكرية وطقوس دينية لآلهة مملكة أورارتو.

وأشار الباحثون إلى أن تحديد الموقع الجغرافي للنقش بدقة يتيح دراسة السياق الأثري للمنطقة والطرق التاريخية والجغرافيا السياسية لها، ويفتح المجال أمام أعمال توثيق متقدمة تشمل التصوير عالي الدقة والمسح ثلاثي الأبعاد وتحليل سطح الصخرة.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في كونه مصدراً مكتوباً نادراً من العصر الحديدي، كما أنه يسلط الضوء على الروابط التاريخية بين منطقة نخجوان والعالم السياسي لمملكة أورارتو.