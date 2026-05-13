ياقوتة عملاقة بوزن 11 ألف قيراط في ميانمار تثير اهتماماً عالمياً واسعاً

نايبيداو-سانا

عُثر في ميانمار على ياقوتة عملاقة، تُعد من بين أضخم أحجار الياقوت المعروفة عالمياً، بوزن يناهز 11 ألف قيراط (نحو 2.2 كيلوغرام)، ما أثار اهتماماً واسعاً في أوساط خبراء الأحجار الكريمة، وتوقعات ببلوغها قيماً قياسية في أسواق المعادن الثمينة.

وبحسب ما نقلته صحيفة Daily Mail البريطانية أول أمس، فإن الحجر النادر عُثر عليه داخل وادي موغوك الشهير شمال البلاد، في منطقة تُعد من أهم مصادر الياقوت عالمياً، ويُتوقع أن يصبح من أغلى الأحجار الكريمة التي تم اكتشافها على الإطلاق، نظراً لحجمه وجودته وندرته.

ووفق السلطات المحلية، يتميز الحجر بلون أحمر أرجواني نادر يُعرف باسم “دم الحمام”، وهو من أكثر ألوان الياقوت طلباً في الأسواق العالمية، فيما يشير خبراء الأحجار الكريمة إلى أن جودة اللون والنقاء قد ترفع قيمته إلى مستويات استثنائية، رغم أنه أصغر وزناً من ياقوتة تاريخية عُثر عليها عام 1996 في المنطقة نفسها.

وتشير تقديرات خبراء السوق إلى أن قيمة الحجر الجديد قد تصل إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات في حال طرحه للبيع، مستندين إلى سوابق لبيع أحجار كريمة أقل حجماً بأسعار قياسية في مزادات عالمية خلال السنوات الماضية.

وتعد ميانمار من أبرز دول العالم في إنتاج الياقوت، حيث توفر نحو 90 بالمئة من الإمدادات العالمية، وتشتهر منطقة موغوك تحديداً باحتضانها لأندر وأغلى الأحجار الكريمة منذ قرون.