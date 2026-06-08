دراسة تربط بين النترات في مياه الشرب وارتفاع خطر الإصابة بالخرف

كانبرا-سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة إديث كوان الأسترالية والمعهد الدنماركي لأبحاث السرطان أن مصدر النترات في النظام الغذائي قد يلعب دوراً في خطر الإصابة بالخرف، حيث ارتبطت النترات المستمدة من الخضراوات بانخفاض احتمالات الإصابة بالمرض، في حين ارتبطت النترات والنتريت الموجودة في اللحوم الحمراء والمصنعة ومياه الشرب بارتفاع هذا الخطر.

وذكر موقع “ساينس ديلي” العلمي اليوم الاثنين أن الباحثين تابعوا أكثر من 54 ألف شخص بالغ في الدنمارك على مدى 27 عاماً، لدراسة العلاقة بين استهلاك النترات والنتريت من مصادر مختلفة وخطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك حالات الخرف المبكر.

وأظهرت النتائج اختلافاً في تأثير هذه المركبات تبعاً لمصدرها، إذ تبين أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من النترات المستمدة من الخضراوات كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، بينما ارتبط ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة بزيادة المخاطر.

وأوضحت الأستاذة المساعدة في جامعة إديث كوان كاثرين بوندونو أن التأثير الإيجابي المحتمل للخضراوات الغنية بالنترات قد يعود إلى احتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم إنتاج أكسيد النيتريك المفيد للجسم، وتحد في الوقت نفسه من تكوّن بعض المركبات التي قد تؤثر سلباً في الصحة.

كما رصد الباحثون للمرة الأولى وجود ارتباط بين النترات الموجودة في مياه الشرب وخطر الإصابة بالخرف، حتى عند مستويات تقل عن الحدود التنظيمية المعتمدة حالياً.

وأكد فريق الدراسة أن النتائج تشير إلى وجود ارتباط إحصائي ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، مشددين على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لفهم تأثير التعرض طويل الأمد لمستويات منخفضة من النترات على صحة الدماغ.

ودعا الباحثون إلى زيادة استهلاك الخضراوات والحد من تناول اللحوم المصنعة، باعتبار ذلك جزءاً من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ والوقاية من الأمراض المزمنة.

ويُعد الخرف من أبرز التحديات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، إذ يشمل مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر في الذاكرة والتفكير والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.