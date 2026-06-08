مقتل أربعة أشخاص جراء غارات إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل أربعة لبنانيين، اليوم الإثنين، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن غارة جوية استهدفت فجر اليوم أحد مراكز الإيواء في بلدة زفتا بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، فيما استهدفت غارات أخرى مناطق وسط البلدة، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال مدينة النبطية.

كما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على بلدتي ياطر وصفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، ونفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه واديي السلوقي والحجير في جنوب لبنان.

يشار إلى أن مناطق واسعة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت شهدت، أمس الأحد، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً تمثل في عشرات الغارات الجوية والاستهدافات المباشرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية.