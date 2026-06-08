المواصلات الطرقية تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لجسور أوتوستراد اللاذقية–أريحا

دمشق-سانا‌‎ ‎

تعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، عبر فرعها في محافظة اللاذقية، على تنفيذ أعمال صيانة ‏وتأهيل فواصل التمدد للجسور على أوتوستراد اللاذقية–أريحا، ضمن خطة تهدف إلى الحفاظ على جاهزية البنية التحتية ‏للطرق المركزية ورفع كفاءتها التشغيلية.‏

وأوضح مدير فرع المؤسسة في اللاذقية مصعب أحمد، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن الأعمال تُنفذ في الموقع ‏الواقع قبل عقدة الزوبار بنحو كيلومتر واحد باتجاه إدلب، وذلك في إطار العقد رقم (1) لعام 2025 الخاص بأعمال الصيانة ‏على الأوتوستراد.‏

وأضاف أحمد: إن الأعمال تشمل معالجة وتأهيل فواصل التمدد بما يضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية للجسور وإطالة ‏عمرها التشغيلي، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق وتعزيز عوامل ‏السلامة المرورية على هذا المحور الحيوي، الذي يعد من أهم طرق الربط بين المنطقة الساحلية والشمالية.‏

وأكد أن وتيرة العمل تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية الحركة ‏المرورية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة خلال فترة التنفيذ.‏

ودعا أحمد السائقين إلى الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية الموضوعة في مواقع العمل، وتخفيف السرعة أثناء المرور ‏ضمن مناطق التنفيذ، بما يضمن سلامتهم وسلامة العاملين ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية حتى إنجاز الأعمال ‏المقررة.‏

ويعد أوتوستراد اللاذقية–أريحا من أهم المحاور الطرقية في سوريا، إذ يربط المنطقة الساحلية بالمناطق الشمالية، ويشهد ‏حركة مرورية ونقل بضائع كثيفة على مدار العام، وتندرج أعمال صيانة الجسور وفواصل التمدد ضمن برامج المؤسسة ‏العامة للمواصلات الطرقية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة البنية التحتية، وضمان استمرارية الخدمة على الطرق المركزية.‏

وكانت المؤسسة باشرت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح في عدد من المنشآت الطرقية الواقعة على هذا ‏المحور، من بينها جسر القساطل، حيث تم تحويل حركة السير إلى تحويلة مرورية مؤقتة، لتسهيل تنفيذ الأعمال وضمان ‏انسيابية الحركة المرورية.‏