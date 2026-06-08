المواصلات الطرقية تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لجسور أوتوستراد اللاذقية–أريحا

دمشق-سانا
تعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، عبر فرعها في محافظة اللاذقية، على تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل فواصل التمدد للجسور على أوتوستراد اللاذقية–أريحا، ضمن خطة تهدف إلى الحفاظ على جاهزية البنية التحتية للطرق المركزية ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأوضح مدير فرع المؤسسة في اللاذقية مصعب أحمد، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن الأعمال تُنفذ في الموقع الواقع قبل عقدة الزوبار بنحو كيلومتر واحد باتجاه إدلب، وذلك في إطار العقد رقم (1) لعام 2025 الخاص بأعمال الصيانة على الأوتوستراد.
وأضاف أحمد: إن الأعمال تشمل معالجة وتأهيل فواصل التمدد بما يضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية للجسور وإطالة عمرها التشغيلي، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق وتعزيز عوامل السلامة المرورية على هذا المحور الحيوي، الذي يعد من أهم طرق الربط بين المنطقة الساحلية والشمالية.
وأكد أن وتيرة العمل تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية الحركة المرورية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة خلال فترة التنفيذ.
ودعا أحمد السائقين إلى الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية الموضوعة في مواقع العمل، وتخفيف السرعة أثناء المرور ضمن مناطق التنفيذ، بما يضمن سلامتهم وسلامة العاملين ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية حتى إنجاز الأعمال المقررة.
ويعد أوتوستراد اللاذقية–أريحا من أهم المحاور الطرقية في سوريا، إذ يربط المنطقة الساحلية بالمناطق الشمالية، ويشهد حركة مرورية ونقل بضائع كثيفة على مدار العام، وتندرج أعمال صيانة الجسور وفواصل التمدد ضمن برامج المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة البنية التحتية، وضمان استمرارية الخدمة على الطرق المركزية.
وكانت المؤسسة باشرت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح في عدد من المنشآت الطرقية الواقعة على هذا المحور، من بينها جسر القساطل، حيث تم تحويل حركة السير إلى تحويلة مرورية مؤقتة، لتسهيل تنفيذ الأعمال وضمان انسيابية الحركة المرورية.