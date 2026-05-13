ميتا تطلق اختبار ميزة الذكاء الاصطناعي “Meta AI” على منصة “ثريدز” في عدة دول

واشنطن-سانا

بدأت شركة “ميتا” مرحلة الاختبارات التجريبية لميزة الذكاء الاصطناعي “Meta AI” على منصتها الاجتماعية “ثريدز”، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات التطبيق بإمكانات تفاعلية مشابهة لبوت “غروك” على منصة “إكس”، حيث أُطلقت النسخة الأولية في عدد من الدول، من بينها السعودية وماليزيا وسنغافورة والمكسيك والأرجنتين.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التفاعل مع حساب رسمي موثق يمكن الإشارة إليه داخل المنشورات أو التحدث معه للحصول على معلومات وسياق إضافي حول الموضوعات المتداولة، مثل تفسير أسباب تصدر موضوع معين قوائم الترند، أو تقديم تفاصيل حول الأخبار المنتشرة، مع إمكانية كتم الحساب أو إخفاء ردوده بما يتيح مستوى أعلى من التحكم بالخصوصية.

وبحسب ما نشر موقع TechCrunch المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس الثلاثاء، تعتمد الميزة على نموذجها الجديد “ميوز سبارك”، الذي يمتد استخدامه ليشمل تجارب أخرى داخل تطبيقات “ميتا” مثل “واتساب”، عبر خاصية “الدردشات الجانبية” التي تتيح للمستخدمين الحصول على ملخصات أو توضيحات حول محادثات المجموعات، على أن تبقى هذه الاستفسارات مرئية لصاحبها فقط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة المتصاعدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منصات التواصل الاجتماعي، مع تأكيد “ميتا” على تبني معايير أكثر صرامة في مجالات الأمان، والحد من التحيزات مقارنة ببعض النماذج المنافسة.