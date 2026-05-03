غوغل تضيف ميزة “الخزانة” إلى صورها الرقمية لتعزيز تنظيم الأزياء بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق “صور غوغل” تحت اسم “الخزانة” (Wardrobe)، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل مكتبة الصور الشخصية إلى سجل رقمي منظم للملابس والأزياء، في خطوة تعكس توسع استخدامات النماذج التوليدية في الخدمات الاستهلاكية.

ووفق ما أفاد به موقع TechCrunch التقني أول أمس، فإن الميزة الجديدة تعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) والنماذج متعددة الوسائط، حيث تقوم خوارزميات النظام بتحليل صور المستخدم تلقائياً للتعرف على قطع الملابس المختلفة، مثل “القمصان والبناطيل والفساتين والإكسسوارات”، وفصلها عن الخلفيات لإنشاء “كتالوج رقمي” شامل دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

وتتيح الميزة للمستخدمين لاحقاً خاصية “التجربة الافتراضية” (Virtual Try-On)، التي تمكّن من محاكاة تنسيق الملابس رقمياً وإظهار شكل الإطلالات المحتملة، بالاعتماد على تقنيات توليد الصور التي طورتها الشركة ضمن خدماتها السابقة في التجارة الإلكترونية.

ويرى مختصون في التقنيات الرقمية أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في دور تطبيقات الصور من مجرد أرشيف رقمي للذكريات إلى أدوات ذكية مساعدة في الحياة اليومية، من خلال تقديم اقتراحات وتنسيقات شخصية تعتمد على تحليل سلوك المستخدم وبياناته البصرية.

ومن المقرر أن يبدأ طرح الميزة تدريجياً لمستخدمي أجهزة أندرويد خلال فصل الصيف، على أن يتم توفيرها لاحقاً لمستخدمي أجهزة آيفون، ضمن خطة إطلاق مرحلية تهدف لضمان استقرار الأداء وتحسين دقة النتائج.