شركة طيران أمريكية تعتزم طرح مقاعد تتحول إلى أسرّة في الرحلات الطويلة

واشنطن-سانا

تعتزم شركة “الخطوط الجوية المتحدة” (United Airlines) إدخال مفهوم جديد للسفر الجوي، عبر إطلاق فئة مقاعد تحمل اسم “صف الاسترخاء” (Relax Row)، تتيح تحويل ثلاثة مقاعد من الدرجة الاقتصادية إلى سطح مسطح يشبه الأريكة، في خطوة تهدف إلى تحسين راحة المسافرين على الرحلات الطويلة.

ووفقاً لما نقلته شبكة “CNN”، من المقرر بدء طرح هذه المقاعد اعتباراً من عام 2027 على أكثر من 200 مسار طويل المدى، وسط تباين في ردود الفعل بين من يرى فيها نقلة نوعية للعائلات والمسافرين، ومن يثير تساؤلات حول تكلفتها وإمكانية إتاحتها بأسعار مناسبة.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تمثل تحولاً في تصميم مقصورات الطائرات الاقتصادية، عبر توفير قدر أكبر من الراحة دون الانتقال إلى الدرجات الأعلى، ما يعكس توجه شركات الطيران لتطوير تجربة السفر وجذب شرائح أوسع من المسافرين.

