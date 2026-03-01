شركة هندية تطلق خاتماً ذكياً مزوداً بتقنيات ذكاء اصطناعي

نيودلهي-سانا

أعلنت شركة Ultrahuman الهندية إطلاق خاتمها الذكي الجديد “Ultrahuman Ring Pro”، المزود بقدرات ذكاء اصطناعي لحظية لتحليل المؤشرات الحيوية، في إطار تعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي أن الخاتم يمثل الجيل الثالث من أجهزتها القابلة للارتداء، ويأتي بتصميم مصنوع من التيتانيوم ومعالج ثنائي النواة مطوّر، إضافة إلى تحسينات في عمر البطارية ودقة تتبع البيانات الصحية.

ويتزامن إطلاق الجهاز مع تقديم نظام ذكاء اصطناعي حيوي يحمل اسم “Jade”، يتيح تحليلاً فورياً للبيانات الصحية بدلاً من الاعتماد على السجلات السابقة فقط، كما يمكنه بدء جلسات تنفس موجهة ورصد بعض المؤشرات مثل الرجفان الأذيني، إلى جانب تحليل الاتجاهات الصحية طويلة المدى ضمن منظومة الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز يوفر عمر البطارية يصل إلى 15 يوماً بشحنة واحدة، مع إمكانية تخزين بيانات صحية لمدة تصل إلى 250 يوماً، إضافة إلى علبة شحن تدعم الشحن اللاسلكي.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل توسع سوق الأجهزة الصحية القابلة للارتداء عالمياً، مع توجه الشركات إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع المؤشرات الحيوية، وتقديم تحليلات فورية للمستخدمين.

