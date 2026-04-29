اكتشاف عملة يونانية نادرة في برلين يسلط الضوء على التبادل الحضاري بأوروبا القديمة

برلين-سانا

أعلن خبراء آثار في ألمانيا عن العثور على عملة يونانية نادرة يعود تاريخها لأكثر من 2300 عام، اكتشفها مراهق خلال نزهة عادية في أحد أحياء العاصمة برلين.

ووفق ما أفادت به دائرة الآثار في برلين (Landesdenkmalamt Berlin) عبر موقعها الرسمي، فإن العملة البرونزية عُثر عليها في منطقة خضعت سابقاً لأعمال مسح أثري، قبل أن يتبين أنها سُكّت في مدينة طروادة القديمة بين عامي 281 و261 قبل الميلاد.

وأوضح الخبراء أن العملة تحمل على أحد وجهيها صورة الآلهة الإغريقية أثينا، فيما يظهر على الوجه الآخر رمز “أثينا إلياس”، ويبلغ وزنها نحو 7 غرامات، وقد جرى نقلها إلى متحف “PETRI” في برلين لعرضها ضمن قسم الاكتشافات الحديثة.

وبحسب المعطيات الأثرية، فإن الموقع الذي عُثر فيه على القطعة يحتوي أيضاً على بقايا فخارية وزر برونزي ورفات بشرية محترقة، ما يرجح أنه استخدم كموقع دفن في فترات تاريخية متعددة.

يُذكر أن هذا الاكتشاف يضيف بعداً جديداً لفهم طبيعة التبادل الحضاري والتجاري في أوروبا القديمة، ويعزز أهمية الدراسات الأثرية في إعادة رسم صورة أوضح لحركة التواصل بين الحضارات عبر التاريخ.