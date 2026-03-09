آبل ميوزيك تضيف بيانات وصفية جديدة لتمييز الموسيقا المنتجة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت خدمة بث الموسيقا «آبل ميوزيك» إدخال تحديثات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالموسيقا التي جرى إنتاجها أو المساهمة فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تعديل آلية تصنيف هذا النوع من المحتوى عند رفعه على المنصة.

وذكر موقع Music Business Worldwide المتخصص في أخبار صناعة الموسيقا العالمية، أن شركة آبل أرسلت رسالة إلى شركائها في قطاع الموسيقا توضح فيها إطلاق مجموعة جديدة من البيانات الوصفية (Metadata) لتحديد مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأعمال الموسيقية.

وتتضمن البيانات الوصفية معلومات أساسية مثل عنوان الأغنية واسم الألبوم والنوع الموسيقي واسم الفنان، إضافة إلى بيانات تنظيمية تسهم في تسهيل إدارة الملفات والوصول إليها.

ويتيح التحديث الجديد إضافة علامات خاصة تشير إلى ما إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي قد استُخدمت في توزيع اللحن، أو تأليف النغمات أو كتابة الكلمات أو إنتاج الفيديو المصاحب للأغنية.

ويأتي هذا التوجه في ظل اهتمام متزايد من المستخدمين بقضية الموسيقا المنتجة بالذكاء الاصطناعي.