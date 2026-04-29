أمازون تُدرج نماذج OpenAI في خدماتها السحابية وسط تحولات في سوق الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أمازون الأمريكية إدراج نماذج متقدمة من OpenAI ضمن خدماتها السحابية، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب تعديل اتفاق الشراكة بين OpenAI وشركة مايكروسوفت.

وأوضحت الشركة وفق ما نقلت وكالة رويترز أمس الثلاثاء، أن منصتها السحابية باتت تدعم أحدث نماذج OpenAI، إلى جانب أدوات متخصصة مثل Codex لكتابة الأكواد، مشيرةً إلى إطلاق خدمة “Bedrock Managed Agents” لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي بميزات متقدمة في التوجيه والأمان، بالاستفادة من قدرات الاستدلال لدى النماذج.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لأمازون إلى أن هذه الخطوة تتيح آفاقاً أوسع للتوسع في سوق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مع إتاحة المجال أمام مزودي خدمات سحابية آخرين بعد إنهاء احتكار مايكروسوفت لتقديم تقنيات OpenAI.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين OpenAI ومايكروسوفت تحولات ملحوظة، مع توجه الطرفين إلى تنويع شراكاتهما، إذ عززت OpenAI تعاونها مع جهات عدة من بينها Amazon Web Services، في حين تعمل مايكروسوفت على توسيع شراكاتها، وتطوير خدمات تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.