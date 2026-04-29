“واتساب” يطور خدمة تخزين سحابي مشفر لنسخ المحادثات وحماية البيانات

واشنطن-سانا

تعمل منصة المراسلة الفورية “واتساب” على تطوير ميزة جديدة تتيح حفظ نسخ احتياطية من المحادثات عبر خدمة تخزين سحابي خاصة بها، مع اعتماد تشفير كامل للبيانات، في خطوة قد تعيد تشكيل آلية إدارة وحفظ المعلومات لدى المستخدمين.

وحسب تقرير لموقع “WABetaInfo” أمس الثلاثاء، فإن الميزة المرتقبة ستوفر خياراً إضافياً إلى جانب خدمات التخزين السحابي الحالية مثل “Google Drive” لمستخدمي نظام أندرويد و”iCloud” لمستخدمي أجهزة “آيفون”.

وستتيح الخدمة الجديدة تخزين المحادثات على خوادم “واتساب” بسعة مجانية تصل إلى 2 غيغابايت، مع إمكانية تأمين النسخ الاحتياطي باستخدام كلمة مرور أو مفتاح تشفير مكوّن من 64 رقماً، إضافة إلى تقنيات “Passkey”.

ووفق المعلومات المتداولة، سيكون التشفير إلزامياً عند استخدام السحابة الخاصة بالتطبيق، على خلاف بعض الخيارات الحالية التي تعتمد على التشفير الاختياري، ما يعزز مستوى حماية البيانات وخصوصية المستخدمين.

كما تعمل الشركة على اختبار خطط تخزين مدفوعة تصل إلى 50 غيغابايت، مقابل رسوم شهرية يُتوقع أن تبلغ نحو 0.99 دولار، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بشكل واسع على التطبيق في حفظ البيانات والمحادثات.

وتأتي هذه الميزة ضمن توجه “واتساب” نحو تقليل الاعتماد على خدمات التخزين التابعة لشركات خارجية، وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وأماناً، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

ولا تزال الخدمة قيد التطوير، ولم يُعلن بعد عن موعد إطلاقها الرسمي، فيما يُتوقع أن يتم اختبارها أولاً ضمن النسخ التجريبية قبل تعميمها على المستخدمين.