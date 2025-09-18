الصين تتصدر آسيا بعد إدراج 34 محمية طبيعية ضمن شبكة اليونسكو العالمية للمحيط الحيوي

بكين-سانا

أعلن مجلس الدولة الصيني عن إدراج 34 محمية طبيعية في الصين ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي بموافقة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتحتل بذلك المرتبة الأولى في آسيا من حيث إجمالي عدد المحميات المُدرَجة.

ونقلت وكالة شينخوا عن مكتب الإعلام في المجلس قوله أمس: إن “الصين أنشأت منذ عام 1993 شبكة محميات المحيط الحيوي الصينية، بهدف المشاركة في التبادلات الدولية في هذا المجال، وحتى آب من العام الجاري، بلغ عدد المحميات المدرجة في هذه الشبكة 214 محمية طبيعية، بينها 34 محمية مُدرَجة كمحميات محيط حيوي عالمية، تغطي تقريبا جميع الأنظمة الإيكولوجية الرئيسية ومناطق التنوع البيولوجي في البلاد”.

تجدر الإشارة إلى أن اليونسكو أطلقت برنامج “الإنسان ومحميات المحيط الحيوي” عام 1971 لتعزيز الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والتفاعلات بين الإنسان والطبيعة، ويعمل البرنامج من خلال شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي، التي تضم 759 محمية للمحيط الحيوي موزعة على 136 دولة.