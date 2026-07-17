“أوبن إيه آي” تعزز إجراءات حماية المراهقين في “شات جي بي تي” بميزات جديدة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة في روبوت الدردشة “شات جي بي تي”، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من فئة المراهقين، عبر إجراءات تتجاوز تصفية المحتوى لتوفير تجربة استخدام أكثر أماناً ودعماً للتعلم.

وذكر موقع Digital Trends المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس الخميس، أن الشركة أكدت أهمية إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي للمراهقين، معتبرةً أن حرمانهم منها بالكامل قد يجعلهم أقل استعداداً للتعامل مع واحدة من أبرز التقنيات المؤثرة في جيلهم.

وبحسب التحديث الجديد، يعتمد “شات جي بي تي” على خاصية تقدير عمر المستخدم لتفعيل تجربة مخصصة تلقائياً عند ترجيح أن عمره أقل من 18 عاماً، بينما يتم اللجوء إلى إعدادات الحماية الخاصة بالمراهقين في حال تعذر تحديد العمر بدقة.

وتشمل هذه التجربة تعزيز إجراءات الحماية من المحتوى الضار، بما في ذلك مشاهد العنف الصريح، ومحتوى إيذاء النفس، والصورة غير الصحية للجسم، والتحديات الخطرة المتداولة عبر الإنترنت، إلى جانب إرسال تذكيرات متكررة للمراهقين بأخذ فترات راحة خلال جلسات الاستخدام الطويلة، للحد من البقاء المستمر أمام الشاشات.

كما وسعت الشركة أدوات الرقابة الأبوية، لتشمل إمكانية تحديد ساعات الهدوء، وتعطيل الوضع الصوتي، وإدارة الوصول إلى ميزة إنشاء الصور، إضافة إلى إرسال إشعارات في بعض الحالات التي قد تشير إلى مخاطر مرتفعة، بما فيها مؤشرات محتملة على إيذاء النفس.

وفي إطار دعم العملية التعليمية، طورت “أوبن إيه آي” وضع الدراسة (Study Mode) بالتعاون مع معلمين وخبراء في التعليم، بحيث يوجه الطلاب إلى حل المسائل خطوة بخطوة بدلاً من تقديم الإجابات مباشرة، مع إتاحة تفعيل هذا الوضع افتراضياً من قبل أولياء الأمور عبر أدوات الرقابة الأبوية.

وأضافت الشركة أيضاً مطالبات افتتاحية جديدة مخصصة للواجبات المدرسية، إلى جانب أدوات تفاعلية في الرياضيات والعلوم يستخدمها نحو 18 مليون مستخدم أسبوعياً عبر أكثر من 250 موضوعاً.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المراهقين من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التعلم والإبداع والسلامة في مقدمة الأولويات.