سبوتيفاي تتوسع نحو اللياقة البدنية عبر محتوى تدريبات موجهة بالشراكة مع بيلوتون

ستوكهولم-سانا

أعلنت شركة “سبوتيفاي” السويدية لبث الموسيقا والبودكاست، عن توسيع خدماتها لتشمل مجال اللياقة البدنية، من خلال توفير “تجارب تمارين رياضية موجهة” ودروس عند الطلب بالشراكة مع منصة “بيلوتون”، في خطوة تهدف إلى تحويل التطبيق إلى منصة متعددة الاستخدامات.

وذكر تقرير لموقع Engadget المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أمس الإثنين أن الخدمة الجديدة ستتيح لمشتركي باقة “بريميوم” الوصول إلى أكثر من 1400 درس تدريبي من “بيلوتون” عبر تطبيق سبوتيفاي، فيما يمكن لجميع المستخدمين، بمن في ذلك مستخدمو النسخة المجانية، تصفح قوائم تشغيل مخصصة ضمن فئة اللياقة البدنية.

وتشمل الميزة الجديدة محتوى تدريبات باللغة الإنكليزية بشكل أساسي، مع توفر بعض الدروس باللغة الإسبانية والألمانية، إضافة إلى إمكانية التنقل بين الأجهزة المختلفة، حيث يمكن بدء التمرين على التلفزيون ومتابعته صوتياً عبر الهاتف أو الأجهزة الذكية، مع خيار تنزيل المحتوى للاستماع دون اتصال بالإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الشركة لتوسيع خدماتها خارج نطاق الموسيقا، وخاصة مع تأكيدها أن نحو 70 بالمئة من مشتركي “بريميوم”، يمارسون التمارين الرياضية شهرياً، ما يجعل محتوى اللياقة أحد أبرز استخدامات المنصة إلى جانب الموسيقا والبودكاست.

