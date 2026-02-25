غوغل تعزز تطبيق “أوبال” بوكيل ذكي لإنشاء مهام آلية دون برمجة

نيويورك-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق البرمجة السريعة «أوبال»، تتيح للمستخدمين إنشاء سير عمل آلي عبر وكيل ذكي قادر على تنفيذ المهام من خلال أوامر نصية، من دون الحاجة إلى خبرة مسبقة في البرمجة.

ووفقاً لما أورده موقع «تك كرانش» التقني، تعتمد الميزة على نموذج «جيميني 3 فلاش»، حيث يقوم الوكيل باختيار الأدوات المناسبة تلقائياً لإنجاز المهام، مثل استخدام «جداول بيانات غوغل» لتخزين البيانات بين الجلسات، ما يسهم في تنظيم القوائم وإدارة المهام داخل التطبيقات المختلفة.

وتوفر الأداة الجديدة إمكانية التفاعل المباشر مع الوكيل عند الحاجة إلى إدخال معلومات إضافية أو تحديد الخطوات التالية، كما يمكنه تخطيط وتنفيذ الإجراءات بصورة مستقلة، بما يتيح للمستخدمين بناء تطبيقات وسير عمل أكثر تعقيداً بطريقة مبسطة وتفاعلية.

ويأتي إطلاق هذه الميزة في ظل تنامي المنافسة في مجال إنشاء التطبيقات عبر اللغة الطبيعية، حيث تبرز منصات مثل Lovable وReplit إلى جانب شركات ناشئة أخرى، في سباق متسارع لتمكين المستخدمين من تطوير أدواتهم الرقمية بسهولة، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من الأكواد التقليدية.