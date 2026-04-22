باكستان تشارك في مهمة فضائية صينية

بكين-سانا

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الأربعاء، اختيار مرشحين باكستانيين اثنين كأول رائدي فضاء أجنبيين يتلقيان تدريبات تخصصية للمشاركة في مهمة فضائية على متن محطة الفضاء الصينية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ التعاون الدولي في استكشاف الفضاء.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن بيان لوكالة الفضاء أن المرشحين محمد زيشان علي وخُرَّم داوود سيتوجهان إلى الصين قريباً بصفة “رائدي فضاء احتياطيين”، للبدء بالبرنامج التدريبي، موضحاً أنه عقب اجتياز التقييمات اللازمة، سيشارك أحدهما في مهمة فضائية بصفة “اختصاصي حمولة”.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاختيار يمثل المرحلة الأولى من برنامج الصين، لفتح آفاق المشاركة الدولية في برنامجها للفضاء المأهول، ليكون المختار أول رائد فضاء أجنبي يعمل على متن محطة الفضاء الصينية “تيانقونغ”.

يُذكر أن محطة “تيانقونغ” هي محطة فضائية صينية متعددة الوحدات، تمثل أحدث منجزات بكين في التكنولوجيا الفضائية المتقدمة، وتُستخدم لإجراء الأبحاث العلمية والتقنية المعقدة في مدار الأرض.