دراسة تكشف عن نمط جديد من سرطان الفم مرتبط بالميكروبات

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن عدداً من حالات سرطان الفم قد لا يكون مرتبطاً بعوامل الخطر التقليدية مثل التدخين، بل قد ينشأ في بعض الحالات نتيجة تغيرات جينية داخلية، وتأثيرات ميكروبية محتملة في تجويف الفم.

وبحسب ما نقل موقع “Medical Xpress” العلمي أمس الأربعاء، واستناداً إلى دراسة منشورة في المجلة الدولية لعلوم الفم، فقد قاد البحث الدكتور جيري زافاديل من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث عمل الفريق البحثي على تحليل أنماط الطفرات الجينية في عينات من سرطانات الرأس والعنق، بهدف تحديد الخصائص البيولوجية لأنواع فرعية من المرض.

واستطاع الباحثون من خلال تحليل أنماط الطفرات الجينية في الأورام من تحديد نوع فرعي مميز من سرطان الخلايا الحرشفية الفموية، يتميز بخصائص مرتبطة بالتهرب المناعي واستجابات بيولوجية تجاه البكتيريا، ما يشير إلى دور محتمل للميكروبيوم الفموي في تطور المرض.

وأوضحت الدراسة أن الفريق البحثي حلل بيانات جينية واسعة شملت مئات العينات من سرطانات الرأس والعنق، باستخدام تقنيات متقدمة لدراسة الطفرات الجينية والتغيرات في التعبير الجيني، ما أتاح التمييز بين أنماط مختلفة من الأورام ترتبط بعوامل خطورة متعددة أو تنشأ دون وجودها.

وبيّنت النتائج وجود مجموعات طفرية متميزة، بعضها مرتبط بعوامل تقليدية مثل التدخين، فيما أظهرت مجموعات أخرى طفرات مرتبطة بوظائف المناعة وإشارات الخلايا، إضافة إلى دلائل على وجود مكونات بكتيرية داخل الأنسجة الورمية.

يشار إلى أن سرطانات الفم التي تظهر دون عوامل الخطر المعروفة قد تمثل كياناً مرضياً مستقلاً بآليات بيولوجية مختلفة، ما يفتح المجال أمام تحسين أساليب التشخيص، وتطوير استراتيجيات علاجية أكثر دقة واستهدافاً في المستقبل.