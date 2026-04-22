التوتر الإيجابي.. حين يتحول الضغط إلى طاقة للإنجاز والنجاح

واشنطن-سانا

يُعرَّف الإجهاد الإيجابي بأنه أحد أشكال الضغط النفسي الذي لا يرتبط بالانهيار أو الإرهاق، بل يُعد استجابة ذهنية وجسدية محفزة تدفع الإنسان نحو الإنجاز، وعلى عكس التوتر السلبي، فإنه لا يُنظر إليه كتهديد، بل كفرصة للتحدي والتطور وتحقيق الأهداف.

وبحسب منصة Verywell Mind المتخصصة في الصحة النفسية والسلوك البشري، فإن الإجهاد الإيجابي قد يتشابه من حيث المظاهر الجسدية مع التوتر التقليدي، مثل تسارع ضربات القلب وارتفاع مستوى الانتباه، إلا أن الفارق الجوهري يظهر في التجربة الداخلية للفرد.

ففي حين يرتبط التوتر السلبي بالشعور بالقلق والخوف، فإن الإجهاد الإيجابي يترافق مع حالة من الحماس والترقب، ما يجعله تجربة مؤقتة يمكن توجيهها واستثمارها بشكل فعّال لدعم الأداء وتحفيز الإنجاز.

متى يظهر الإجهاد الإيجابي في الحياة اليومية

يتجلى الإجهاد الإيجابي في مواقف متعددة يمر بها الإنسان خلال حياته اليومية، وخصوصاً تلك التي تحمل طابع التغيير أو التجديد، مثل بدء عمل جديد أو خوض تجربة عاطفية أو السفر إلى بيئة مختلفة، حيث يمتزج الإحساس بالتوتر مع قدر من الحماس لاكتشاف المجهول.

ووفق ما يشير إليه موقع مؤسسة Mayo Clinic الطبية الأمريكية، فإن بعض أشكال التوتر قد تكون محفزة عندما ترتبط بتحديات قصيرة المدى، إذ يمكن أن تدفع الفرد إلى تعزيز تركيزه ورفع مستوى أدائه بدلاً من إعاقته.

كما يمكن أن يظهر هذا النوع من الإجهاد في أنشطة يومية تبدو بسيطة لكنها تحمل طابع الإثارة، مثل ممارسة الرياضة المكثفة أو خوض تجارب شخصية جديدة، وقد يمتد ليشمل مواقف تبدو ضاغطة في ظاهرها، مثل فقدان وظيفة، لكنها تتحول إلى فرصة لإعادة البناء وبدء مسار جديد إذا ما أُعيدت قراءتها كمرحلة للنمو والتغيير.

تأثير الإجهاد الإيجابي على الأداء والحياة النفسية

يسهم الإجهاد الإيجابي في تعزيز الأداء الذهني والقدرة على التركيز، إذ يدفع الإنسان إلى رفع مستوى الانتباه والاستعداد لمواجهة التحديات، كما يحفّز السعي نحو الأهداف ويزيد من الدافعية الداخلية لتحقيق الإنجاز.

وبحسب ما يوضحه موقع مؤسسة American Psychological Association الأمريكية المتخصصة بعلم النفس، فإن بعض أشكال التوتر قد تكون مفيدة عندما تُدرك على أنها تحدٍ قابل للتعامل معه، إذ تساعد في رفع مستوى الأداء وتحفيز الاستجابة الذهنية بشكل أفضل في المواقف الصعبة.

ومع مرور الوقت، يساعد هذا النوع من التوتر في بناء مرونة نفسية أكبر، حيث يصبح الفرد أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط، وأكثر استعداداً لخوض تجارب جديدة دون خوف مفرط، ما ينعكس إيجاباً على الشعور العام بالرضا والسعادة.

التمييز بين التوتر الإيجابي والسلبي وطرق الاستفادة منه

يُعد التفريق بين التوتر الإيجابي والسلبي خطوة أساسية لفهم طبيعة الاستجابة النفسية، إذ يعتمد ذلك على تفسير الفرد للموقف؛ فاعتباره تهديداً يقود إلى القلق، بينما رؤيته كتحدٍ قابل للتجاوز، يولد الحماس والدافعية.

وبحسب ما يشير إليه موقع Cleveland Clinic، المتخصص بتقديم الرعاية الصحية المتقدمة، وإجراء الأبحاث الطبية، فإن طريقة إدراك الإنسان للضغوط تلعب دوراً محورياً في تحديد تأثيرها النفسي، حيث يمكن للتوتر أن يتحول من عامل سلبي إلى محفّز للأداء، إذا تم التعامل معه كاستجابة قصيرة المدى قابلة للإدارة.

وللاستفادة من الإجهاد الإيجابي، يُنصح بتدريب النفس على تغيير طريقة التفكير الداخلي، والتركيز على ما يمكن التحكم فيه بدلاً من المخاوف المستقبلية، مع ضرورة الحفاظ على فترات راحة متوازنة لتجنب تحول هذا النوع من الضغط إلى إجهاد مزمن قد يؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية.

في المحصلة، يُظهر مفهوم الإجهاد الإيجابي أن التوتر ليس دائماً عبئاً سلبياً، بل يمكن أن يتحول إلى قوة دافعة نحو الإنجاز إذا ما أُحسن التعامل معه.